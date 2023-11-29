14:58 (мск), источник: Ведомости

Российские войска взяли под контроль поселок Артемовское в ДНР

Вооруженные силы России улучшили за прошедшие сутки свое положение на донецком направлении в зоне проведения спецоперации и взяли под контроль село Артемовское в ДНР, сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

За сутки на этом направлении были отражены три атаки штурмовых групп нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка в ДНР. В результате противник потерял пять танков и 12 автомобилей. Кроме того, российские силы поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Оборонное ведомство также рассказало об отражении атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении в районе населенного пункта Лиман Первый и двух атак — на краснолиманском направлении в районах Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества.

В сводке также сообщается о сбитом российскими летчиками украинском истребителе Миг-29 в районе населенного пункта Межевое в ДНР. В небе над Новооленовкой средствами ПВО был сбит самолет Су-25 ВВС Украины. Всего с начала спецоперации на Украине, по данным Минобороны РФ, украинская сторона потеряла 544 самолета.

С июня 2023 г. Киев ведет контрнаступление, в то же время российская сторона указывает на отсутствие каких-либо результатов у украинской армии. 28 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал журналистам, что министры иностранных дел стран-участниц НАТО «тихо, с опаской» признают провал контрнаступления украинской армии.

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Он напомнил, что этот процесс ранее покинул Киев. В частности, на это указывает декрет Зеленского, подписанный в октябре 2022 г., который запрещает вести с РФ мирные переговоры.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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