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15:36 (мск), источник: АиФ Омск

Четверо омичей были удостоены государственных наград и почётных званий

Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград и почётных званий жителям Сибири. В список вошли и четверо омичей, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Почётное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» присвоили работнику «Омского районного нефтепроводного управления» АО «Транснефть — Западная Сибирь» Сергею Подзолкину.

Кроме того, награду получил и другой сотрудник «Транснефти». За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работы орден «За заслуги перед Отечеством» II степени присвоили гендиректору АО «Транснефть» — Западная Сибирь«Олегу Чепурному.

Руководитель департамента регионального минфина Светлана Липова и замминистр Светлана Акимова были награждены знаками отличия “За безупречную службу” XXX лет и “За безупречную службу” XX лет соответственно.

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