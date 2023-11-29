15:36 (мск), источник: АиФ Омск
Четверо омичей были удостоены государственных наград и почётных званий
Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград и почётных званий жителям Сибири. В список вошли и четверо омичей, сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Почётное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» присвоили работнику «Омского районного нефтепроводного управления» АО «Транснефть — Западная Сибирь» Сергею Подзолкину.
Кроме того, награду получил и другой сотрудник «Транснефти». За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работы орден «За заслуги перед Отечеством» II степени присвоили гендиректору АО «Транснефть» — Западная Сибирь«Олегу Чепурному.
Руководитель департамента регионального минфина Светлана Липова и замминистр Светлана Акимова были награждены знаками отличия “За безупречную службу” XXX лет и “За безупречную службу” XX лет соответственно.