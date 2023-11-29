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15:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Путин назначил шесть федеральных судей в Башкирии

В Башкирии назначены шесть федеральных судей.

Источник: Пресс-служба Президента России

В Верховном Суде Башкирии вручили удостоверения шести федеральным судьям. Указ об их назначении подписал президент России Владимир Путин. Вручил документы в торжественной обстановке главный федеральный инспектор Алексей Касьянов.

Так, удостоверение получили судья ВС РБ Артур Гималетдинов, судья Белебеевского горсуда Ольга Огородникова, судья Белорецкого межрайонного суда Яна Фархутдинова, судья Дёмского райсуда Уфы Вера Захарова, судья Нефтекамского городского суда Альфия Волкова и судья Чишминского районного суда Лира Захарова.

Касьянов поздравил судей с высоким назначением, пожелав успехов в работе.

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