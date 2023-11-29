Блинкен надеется, что конгресс США скоро одобрит финансирование Украины

«Мы надеемся, что конгресс одобрит его (дополнительный бюджетный запрос президента США Джо Байдена — ред.) в ближайшие недели», — заявил Блинкен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, несмотря на то, что сейчас США оказывают Киеву поддержку, направленную на оборону «сегодня», Вашингтон также помогает наращивать военные возможности Украины, которые помогут ей в сдерживании атак «в далеком будущем». Госсекретарь также отметил, что не получал сигналов усталости от союзников по НАТО в плане поддержки Украины. По его словам, союзники по НАТО хотят, чтобы Украина могла быть самостоятельной страной в военном, экономическом и демократическом планах.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до праздников. При этом конгрессмен Майкл Тернер указывал, что пакет помощи Украине и Израилю будет «очень трудно» принять до конца года — основным препятствием остается политика американских властей в отношении безопасности на южной границе США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.