Нижегородский депутат Госдумы Владимир Блоцкий решил досрочно сложить полномочия

Госдума рассмотрит заявление господина Блоцкого на заседании 5 декабря. В проекте решения, подготовленного к заседанию Госдумы, предлагается удовлетворить просьбу депутата.
Глава нижегородского отделения КПРФ Владислав Егоров рассказал «Ъ-Приволжье», что отставка Владимира Блоцкого согласована с руководством партии. После сложения полномочий он сосредоточится на хозяйственной деятельности в сфере аграрного производства.
«Вопросы АПК ему хорошо известны, поскольку в Госдуме он являлся заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. Владимир Блоцкий займется развитием двусторонних контактов российских производителей с Китаем и странами Латинской Америки. Замещение вакантного депутатского мандата произойдет в соответствии с российским законодательством, на основании решения постоянно действующих руководящих органов КПРФ», — отметил господин Егоров.
В 2021 году на выборах в Госдуму РФ Владимир Блоцкий возглавил список региональной группы кандидатов в депутаты от Нижегородской и Кировской областей. Вторым в этом на тот момент стоял глава кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев.
Андрей Репин.