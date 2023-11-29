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15:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Нижегородский депутат Госдумы Владимир Блоцкий решил досрочно сложить полномочия

Депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Владимир Блоцкий (фракция КПРФ) подал заявление о добровольном досрочном сложении полномочий. Информация об этом размещена в базе документов, направленных на рассмотрение депутатов.

Источник: Коммерсантъ

Госдума рассмотрит заявление господина Блоцкого на заседании 5 декабря. В проекте решения, подготовленного к заседанию Госдумы, предлагается удовлетворить просьбу депутата.

Глава нижегородского отделения КПРФ Владислав Егоров рассказал «Ъ-Приволжье», что отставка Владимира Блоцкого согласована с руководством партии. После сложения полномочий он сосредоточится на хозяйственной деятельности в сфере аграрного производства.

«Вопросы АПК ему хорошо известны, поскольку в Госдуме он являлся заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. Владимир Блоцкий займется развитием двусторонних контактов российских производителей с Китаем и странами Латинской Америки. Замещение вакантного депутатского мандата произойдет в соответствии с российским законодательством, на основании решения постоянно действующих руководящих органов КПРФ», — отметил господин Егоров.

В 2021 году на выборах в Госдуму РФ Владимир Блоцкий возглавил список региональной группы кандидатов в депутаты от Нижегородской и Кировской областей. Вторым в этом на тот момент стоял глава кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев.

Андрей Репин.

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