Шор объяснил, почему Молдавии не следует вступать в Евросоюз

«Я против вступления нашей страны в Европейский союз. Ведь если мы закуем себя в оковы европейского блока, то навсегда потеряем закрепленный в конституции нейтралитет. Мы должны сохранить право выбирать своих торговых партнеров, вести дела как с Востоком, так и с Западом, исходя из наших национальных интересов», — написал Шор.
Политик полагает, что Молдавии не нужно ограничивать себя рамками, навязанными извне.
«Мы не позволим Молдове попасть в эту ловушку пустых обещаний. Мы заслуживаем лучшего — свободы, независимости и благосостояния, которые можем построить сами», — подчеркнул Шор.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.