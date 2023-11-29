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15:54 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости

Шор объяснил, почему Молдавии не следует вступать в Евросоюз

КИШИНЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Лидер запрещенной в Молдавии партии «Шор» Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что он против вступления республики в ЕС, поскольку в этом случае страна лишится нейтрального статуса.

Источник: Reuters

«Я против вступления нашей страны в Европейский союз. Ведь если мы закуем себя в оковы европейского блока, то навсегда потеряем закрепленный в конституции нейтралитет. Мы должны сохранить право выбирать своих торговых партнеров, вести дела как с Востоком, так и с Западом, исходя из наших национальных интересов», — написал Шор.

Политик полагает, что Молдавии не нужно ограничивать себя рамками, навязанными извне.

«Мы не позволим Молдове попасть в эту ловушку пустых обещаний. Мы заслуживаем лучшего — свободы, независимости и благосостояния, которые можем построить сами», — подчеркнул Шор.

Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

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