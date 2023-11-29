17:21 (мск), источник: © РИА Новости

Джонсон: будущее Украины под угрозой из-за огромных потерь в рядах ВСУ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Большие потери украинской армии ставят под угрозу будущее страны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Уже есть достаточно видео, доказывающих, что на фронте находятся украинские женщины, включая беременных. Это просто ужас, потому что они буквально жертвуют своим будущим. Не только будущим этих женщин, но и способностью украинского народа продолжать свой род. Потери только продолжают расти», — сказал он.

Эксперт не исключил, что на Украине в ближайшее время могут объявить всеобщую мобилизацию от 17 до 70 лет. При этом Джонсон добавил, что в офисе Зеленского сошли с ума и потребовали отозвать отчет, когда увидели опубликованные телеканалом данные об убитых и пропавших без вести в рядах ВСУ.

«Впервые правда просочилась наружу, вот с чем сейчас сталкивается Украина», — заключил эксперт.

ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника за время контрнаступления потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери ВСУ составили более 13,7 тысячи человек.

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