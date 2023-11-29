16:27 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
В Молдове появится Нацагентство по предотвращению и борьбе с насилием в семье
Новая госструктура будет включать в себя 22 кадровые единицы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. В 2024 году в правительстве Молдовы появится новая структура — Национальное агентство по предотвращению и борьбе с насилием в семье и в отношении женщин. Соответствующее решение приняло правительство на заседании в среду.
Кабмин также утвердил организационную структуру и устав, на основе которого будет работать агентство.
Документ сдержит информацию о миссии, сфере деятельности, полномочиях и порядке организации работы ведомства.
Учреждение будет отвечать за реализацию, мониторинг и оценку действий по предотвращению и борьбе с насилием семье и в отношении женщин, координацию работы ведомств в данной области и за содействие сотрудничеству компетентных госорганов с гражданским обществом.
Агентство будет иметь статус центрального административного органа, подчиненного правительству, и будет включать в себя 22 кадровые единицы, из которых шесть руководящих работников, 15 исполнительных должностей, а также техническая служба.