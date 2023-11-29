16:40 (мск), источник: Клопс.ru
Скорость снижена в 2,5 раза: в Минтрансе обвинили Литву в очередном осложнении ситуации на границе с Калининградской областью
Отставание от заранее забронированного времени проезда составляет более 2 суток.
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В Минтрансе РФ обвинили Литву в очередном осложнении ситуации на границе с Калининградской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«С 25 ноября литовская сторона существенно снизила пропускную способность пункта пропуска Кибартай на границе с Россией. Действия Литвы повлекли за собой скопление выезжающего из РФ транспорта у пункта пропуска Чернышевское и, как следствие, значительное отставание времени проезда к пункту пропуска от изначально забронированного в электронной очереди», — говорится в сообщении.
В нормальном режиме пропуска ёмкость электронной очереди в МАПП «Чернышевское» составляет 168 авто в сутки или 7 грузовиков в час.️ Из-за замедления работы фактический пропуск снижен в 2,5 раза до 60 грузовиков в сутки.
«В настоящее время отставание от заранее забронированного времени проезда составляет более 2 суток. Совокупно ожидают проезда перед пунктом пропуска и на площадке-накопителе более 100 машин», — добавили в Минтрансе.
В среду, 29 ноября, в 10:00 в очереди перед МАПП «Чернышевское» стояло около 130 фур, и ещё 40 — в накопителе.