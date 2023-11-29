16:36 (мск), новости Казахстана, источник: DKNews.kz
Казахстан увеличивает поддержку Палестины
В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан окажет дополнительную гуманитарную помощь Палестине, передает DKNews.kz.
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Данный вопрос обсужден на заседании Правительственной комиссии под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.
Гуманитарная помощь включает продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн.
Грузы будут отправлены авиатранспортом в ближайшее время.
Поддержка Казахстана направлена на помощь Палестине в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа.