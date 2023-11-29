17:18 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Минздрав изменил список противопоказаний для водителей
Нормы по допуску к управлению механическими транспортными средствами поменяли и для тех, у кого были проблемы с алкоголем и наркотиками.
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МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Список медицинских противопоказаний для водителей меняется в Беларуси с 30 ноября, следует из официально опубликованного постановления Минздрава.
Этот документ касается и тех, кто управляет самоходными машинами, а также моторными маломерными судами.
В частности, изменены нормы для лиц, у которых были психические, в том числе поведенческие, расстройства из-за употребления алкоголя и наркотиков.
В старой версии говорится, что их допускают за руль по заключению врачебно-консультационной комиссии, если есть стойкая ремиссия. Для злоупотреблявших алкоголем это один год. В новой редакции добавлено, что комиссия может разрешить вождение после прекращения диспансерного наблюдения «при сохранности психических функций». При алкоголизме нужно пройти переосвидетельствование в первый год после ухода с диспансеризации.
При наркомани и токсикомании в первые три года должно быть ежегодное переосвидетельствование.
«Допускаются (граждане, у которых были проблемы с наркотиками и спиртным — Sputnik) к управлению на основании заключения врача-психиатра-нарколога лица, в отношении которых диспансерное наблюдение прекращено более 10 лет назад», — добавлено в новой версии.