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17:18 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Минздрав изменил список противопоказаний для водителей

Нормы по допуску к управлению механическими транспортными средствами поменяли и для тех, у кого были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Список медицинских противопоказаний для водителей меняется в Беларуси с 30 ноября, следует из официально опубликованного постановления Минздрава.

Этот документ касается и тех, кто управляет самоходными машинами, а также моторными маломерными судами.

В частности, изменены нормы для лиц, у которых были психические, в том числе поведенческие, расстройства из-за употребления алкоголя и наркотиков.

В старой версии говорится, что их допускают за руль по заключению врачебно-консультационной комиссии, если есть стойкая ремиссия. Для злоупотреблявших алкоголем это один год. В новой редакции добавлено, что комиссия может разрешить вождение после прекращения диспансерного наблюдения «при сохранности психических функций». При алкоголизме нужно пройти переосвидетельствование в первый год после ухода с диспансеризации.

При наркомани и токсикомании в первые три года должно быть ежегодное переосвидетельствование.

«Допускаются (граждане, у которых были проблемы с наркотиками и спиртным — Sputnik) к управлению на основании заключения врача-психиатра-нарколога лица, в отношении которых диспансерное наблюдение прекращено более 10 лет назад», — добавлено в новой версии.

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