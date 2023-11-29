НАТО исключило из помощи Киеву летальное оружие

Программа сотрудничества НАТО и Украины на следующий год не включает поставки летального оружия. В заявлении глав МИД альянса по итогам встречи в формате НАТО — Украина, в которой участвовал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говорится: «НАТО продолжает предоставлять Украине срочно необходимую нелетальную помощь».
Второй пункт, который также отражен в документе по требованию Венгрии, — участие в программе является добровольным, добавил он на пресс-конференции. Трансляция велась на странице венгерского правительства в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Украина борется за себя, за свою территориальную целостность, за свой суверенитет и за свою независимость, которую мы высоко ценим, потому что это, конечно, героическая борьба, но я еще раз говорю: это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — сказал Сийярто (цитата по Blikk).
Несмотря на отказ от поставок Украине летальных вооружений в рамках программы сотрудничества с НАТО, страны альянса сохраняют возможность поставлять оружие Киеву на двусторонней основе.
НАТО и Украина по итогам встречи подписали программу сотрудничества на 2024 год, в которую вошла подготовка вооруженных сил страны (ВСУ), энергетическая безопасность, а также рекомендации по проведению реформ, необходимых Киеву для присоединения к блоку. Альянс преобразует комплексный пакет помощи в многолетнюю программу по восстановлению Украины, ее безопасности и обороны.
Кулеба заявил, что украинская армия становится де-факто армией НАТО, повышая совместимость с вооруженными силами альянса. Москва выступает против расширения НАТО на восток за счет присоединения Украины.
Также российская сторона осуждает военную помощь Киеву. Комментируя решение некоторых из стран — членов НАТО передать Украине американские истребители F-16, глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что этот шаг будет рассматриваться Москвой «как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.
Поставки вооружений Украине не помешают России достичь своих целей, заявляли в Кремле. Танки горят. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет", — говорил президент Владимир Путин.