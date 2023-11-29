Польша усилит контроль транспорта, следующего в сторону Украины

В среду в Варшаве состоялась встреча руководителей ряда заинтересованных ведомств с представителями перевозчиков, которые проводят блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной.
«Эффектом нашей встречи станут усиленные проверки на дорогах, ведущих к пограничным переходам, которые заблокированы. В этих проверках вместе с инспекторатом дорожного транспорта будут принимать участие также сотрудники национальной налоговой администрации, пограничной стражи, а также полиции», — сказал Гайадур.
«Мы таким образом хотим бороться с нечестными иностранными фирмами, которые отбирают рынок у честных польских перевозчиков. Могу вас уверить в том, что министерство инфраструктуры будет поддерживать транспортную отрасль», — добавил он.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.