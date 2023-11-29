18:23 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
В Минобороны Беларуси сказали, как изменятся выплаты зарплат и пенсий военных
В Минобороны Беларуси сказали про изменение выплат зарплат и пенсий военных.
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В Центральном доме офицеров 29 ноября состоялся сбор с должностными лицами финорганов Вооруженных Сил Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве проинформировали, что среди вопросов, которые поднимались на мероприятии, были изменения выплат заработной платы, а также начисления пенсий военным. Кроме того, рассматривались алгоритмы действий начальника финансовой службы по качественному исполнению бюджетной сметы Министерства обороны.
В пресс-службе добавили, что рассматривались и вопросы, связанные с администрированием доходов республиканского бюджета, основные изменения в обеспечении личного состава ВС денежным довольствием, заработной платой и другими выплатами, которые произошли в 2023 году. Были озвучены вопросы про особенности пенсионного обеспечения военных, а также членов их семей.