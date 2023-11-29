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19:24 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Беларусь прекратила действие соглашения о пенсиях с Украиной

Документ позволял выплачивать пенсии гражданам двух стран и был подписан белорусскими и украинскими властями в 1995 году.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Карточка документа о прекращении действия соглашения о пенсионном обеспечении размещена на Национальном правовом портале.

«О прекращении действия Соглашения между Фондом социальной защиты населения Министерства социальной защиты Республики Беларусь и Пенсионным фондом Украины о взаимном переводе и выплате пенсий», — так подписано постановление на сайте.

Ранее в мае текущего года стало известно, что украинский парламент денонсировал соглашение между Киевом и Минском о пенсионном обеспечении граждан двух стран.

Получается, что теперь украинские пенсионеры в Беларуси и белорусские на украинской территории не смогут получать свои пенсионные переводы.

Действие международного соглашения затрагивало пенсии по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет и пенсии по утрате кормильца.

При этом документ не касался вопросов выплаты пенсии военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, а также сотрудникам государственной безопасности и членам их семей.

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