19:24 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Беларусь прекратила действие соглашения о пенсиях с Украиной
Документ позволял выплачивать пенсии гражданам двух стран и был подписан белорусскими и украинскими властями в 1995 году.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Карточка документа о прекращении действия соглашения о пенсионном обеспечении размещена на Национальном правовом портале.
«О прекращении действия Соглашения между Фондом социальной защиты населения Министерства социальной защиты Республики Беларусь и Пенсионным фондом Украины о взаимном переводе и выплате пенсий», — так подписано постановление на сайте.
Ранее в мае текущего года стало известно, что украинский парламент денонсировал соглашение между Киевом и Минском о пенсионном обеспечении граждан двух стран.
Получается, что теперь украинские пенсионеры в Беларуси и белорусские на украинской территории не смогут получать свои пенсионные переводы.
Действие международного соглашения затрагивало пенсии по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет и пенсии по утрате кормильца.
При этом документ не касался вопросов выплаты пенсии военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, а также сотрудникам государственной безопасности и членам их семей.