20:01 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Утвержден план подготовки законопроектов на 2024 год
В следующем году планируется завершить работу по созданию концепции Экологического кодекса.
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МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий план подготовки законопроектов на следующий год, сообщили в пресс-службе главы государства.
План создан по результатам анализа предложений, внесенных государственными органами и другими организациями. При отборе проектов были учтены потребность общества в регулировании тех или иных вопросов, приоритет в их правовой регламентации.
«Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования», — сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что на 2024-й запланировано подготовить 23 проекта законов. Из них пять относятся к бюджетному пакету, столько же — новых проектов (законов «О потребительском кредите (микрозайме)», «О независимой оценке и сертификации квалификаций», «О риелторской деятельности», «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации» и Кодекса о здравоохранении).
Будут подготовлены 13 проектов, цель которых — привести законы в соответствие с законодательными актами, международными обязательствами Беларуси, а также усовершенствовать действующие нормы с учетом сложившейся правоприменительной практики.
По плану будут разработаны два указа — о порядке деятельности по финансированию под уступку требования (факторингу) и усовершенствовании действующего положения о деятельности в сфере игорного бизнеса.
Также планируется завершить формирования концепциии Экологического кодекса, которое было начато в 2023 году.