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21:01 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Майя Санду встретилась с руководством европейского департамента МВФ

Санду обсудила экономическое развитие страны с руководством европейского отделения МВФ.

Источник: AP 2023

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела в Кишиневе встречу с заместителем директора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Марком Хортоном и исполнительным директором ЕД МВФ Полом Хилберсом.

Стороны обсудили экономическую ситуацию, сложившуюся в стране и регионе, а также поддержку со стороны МВФ в восстановлении экономики Молдовы и развития стабильной и предсказуемой экономической среды в процессе присоединения к ЕС.

В дополнение к существующей программе взаимодействия с МВФ Молдова станет участником нового механизма финансирования и поддержки, который позволит властям Молдовы повысить устойчивость к климатическим перепадам и укрепить энергетическую безопасность страны. Переговоры по этому вопросу завершены, положительное заключение совета директоров МВФ Молдова ожидает в начале декабря 2023 года.

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