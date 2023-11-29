21:01 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Майя Санду встретилась с руководством европейского департамента МВФ
Санду обсудила экономическое развитие страны с руководством европейского отделения МВФ.
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КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела в Кишиневе встречу с заместителем директора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Марком Хортоном и исполнительным директором ЕД МВФ Полом Хилберсом.
Стороны обсудили экономическую ситуацию, сложившуюся в стране и регионе, а также поддержку со стороны МВФ в восстановлении экономики Молдовы и развития стабильной и предсказуемой экономической среды в процессе присоединения к ЕС.
В дополнение к существующей программе взаимодействия с МВФ Молдова станет участником нового механизма финансирования и поддержки, который позволит властям Молдовы повысить устойчивость к климатическим перепадам и укрепить энергетическую безопасность страны. Переговоры по этому вопросу завершены, положительное заключение совета директоров МВФ Молдова ожидает в начале декабря 2023 года.