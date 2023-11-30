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08:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Куюргазинского района Башкирии уйдет на СВО

Глава Куюргазинского района Башкирии 54-летний Юлай Ильясов уйдет добровольцем на СВО, сообщил глава региона Радий Хабиров во время прямой линии.

«Если попросить сейчас, чтобы вывели на экран главу Куюргазинского района, его не выведут на экран, потому что Юлай Талхович подписал контракт и завтра уходит добровольцем», — сообщил он.

Ранее Юлай Ильясов работал главой администрации Кировского района Уфы, председателем госкомитета республики по молодежной политике и министром земельных и имущественных отношений Башкирии. Куюргазинский район он возглавил в 2019 году.

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