08:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Глава Куюргазинского района Башкирии уйдет на СВО
Глава Куюргазинского района Башкирии 54-летний Юлай Ильясов уйдет добровольцем на СВО, сообщил глава региона Радий Хабиров во время прямой линии.
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«Если попросить сейчас, чтобы вывели на экран главу Куюргазинского района, его не выведут на экран, потому что Юлай Талхович подписал контракт и завтра уходит добровольцем», — сообщил он.
Ранее Юлай Ильясов работал главой администрации Кировского района Уфы, председателем госкомитета республики по молодежной политике и министром земельных и имущественных отношений Башкирии. Куюргазинский район он возглавил в 2019 году.