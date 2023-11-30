Глава Башкирии объяснил, почему сразу не уволил министров строительства и ЖКХ

Как подчеркнул Радий Хабиров, принципы руководителя должны базироваться, прежде всего, на законе.
«Я сразу сказал: пока не будет вступившего в силу обвинительного приговора, люди будут на своих рабочих местах. Кроме того, мне до сих пор никто не объяснил, положили они себе в карман что-нибудь и была ли корысть. Поэтому я так и сказал. Я уж тут не буду некоторые фамилии называть, но ряд чиновников тихонечко ушли. Вы их даже не знаете. Потому что в правоохранительных органах мне сказали: вот там эта история, там корысть и карман. И они тихонечко ушли, а там уже дальше пусть ими занимаются другие. Вот здесь я не видел истории, связанной, подчёркиваю, с корыстью. В материалах дела этого нет. Поэтому я просто из принципа выдержал всю эту ситуацию. Вступило в силу решение суда. Они уволены».
Подобрать на должность министра строительства — непростая работа, много строительных объектов, отметил Радий Хабиров. При этом он с «большим удовольствием» назначил министром ЖКХ Башкирии Ирину Голованову.
«Она по сути все эти два года исполняла обязанности министра. На ней очень большая нагрузка была, очень эффективно работает, — добавил руководитель республики. — Знаете, огромные потоки денег слева направо ходят, вот на эти стройки, трансферы и так далее. Но я вам что хочу сказать. Да, два крупных руководителя у нас осуждены. Они осуждены за события 2017 года. Назовите мне теперь, за период моей работы, что произошло в плане осуждения. Ни-че-го. Ни один глава, ни один руководитель крупного предприятия. Я не знаю, почему так. Либо правоохранители не должным образом работают, либо у нас команда хорошая. Потом жизнь рассудит».