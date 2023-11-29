29 ноября, источник: © РИА Новости
Путин: немцы согласны помогать ВСУ, потому что у ФРГ нет суверенитета
Путин: немцы согласны финансировать Украину из-за отсутствия суверенитета у ФРГ.
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СИРИУС (Краснодарский край), 29 ноя — РИА Новости. Немцы согласились с выплатами правительства на вооружение Украины, поскольку у Германии нет суверенитета, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых.
«Польша взяла и закрыла газопровод “Ямал — Европа”, который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? — суверенитета», — пояснил глава государства.
По его словам, западные страны пытаются решить проблему конкурентоспособности с помощью административных манипуляций и трансграничного налога. При этом они сами либо с подачи союзников и США ограничивают свои возможности в сотрудничестве с Россией, лишая себя дешевых энергоносителей и тем самым перекрывая источник получения этих налогов.
«А у некоторых руководителей правительства нет достаточно профессиональной подготовки для принятия качественных решений. Над ними весь мир посмеивается. Сейчас не буду называть фамилии. Но реально посмеивается весь мир», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что Россия, например, в рамках БРИКС, может сотрудничать с государствами с развивающимися экономиками — предполагаемыми объектами нападения со стороны развитых в этом плане стран.
«Но добиваться признания результатов нашей работы безусловно нужно. Так что будем это делать обязательно», — резюмировал президент.
Газопровод «Ямал — Европа» ранее был одним из основных, но балансирующих для «Газпрома» маршрутов, который использовался для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Трубопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и ФРГ — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.
В апреле прошлого года Варшава внесла «Газпром» в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.
В ответ Москва в мае ввела ограничительные меры против EuRoPol GAZ. С тех пор «Газпрому» запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении, то есть уже участники европейского рынка подают по нему газ из Германии в Польшу.
Как заявлял Путин, европейцы проиграли в ситуации с трубопроводом «Ямал — Европа»: Брюссель пытался приобрести газ более выгодно, но добился лишь уменьшения объема голубого топлива на рынке и увеличения цен.