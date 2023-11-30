05:08 (мск), источник: АиФ Владивосток
Депутат Анна Алеко останется под домашним арестом до 15 декабря
Краевой суд отклонил требование прокуратуры вернуть её в СИЗО.
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Приморский краевой суд отклонил апелляцию прокурора на решение выпустить под домашний арест депутата Законодательного Собрания Приморья Анну Алеко.
Он оставил в силе решение Ленинского районного суда Владивостока от 13 ноября 2023 года. Тогда ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей было отклонено, мера пресечения изменена на домашний арест с применением соответствующих запретов.
Алеко участвовала в заседании суда апелляционной инстанции лично, явившись в суд в сопровождении сотрудника филиала уголовно-исполнительной инспекции.
После пересмотра апелляционное представление прокурора осталось без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции — без изменений. Таким образом, депутат будет оставаться под домашним арестом до 15 декабря 2023 года.
Анну Алеко подозревают в получении взятки при покупке оборудования для краевой филармонии, которую она возглавляла. Ранее взяли под стражу по аналогичному обвинению её супруга, директора Краевого центра народной культуры Романа Нечаева. Его также обвиняют в получении взятки при организации закупки аппаратуры для нужд учреждения.