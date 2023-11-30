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07:38 (мск), источник: Известия

Для экипажей ВМФ России введут новый учебный курс по борьбе с морскими дронами

В программу боевой подготовки надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России войдет новый учебный курс — отражение атаки безэкипажных катеров. Об этом рассказал источник «Известий» в Минобороны РФ. По его словам, новые боевые упражнения уже опробованы на всех флотах.

Источник: Известия

«Мы учим экипаж грамотно маневрировать при атаке дрона, чтобы гарантированно уничтожить его огнем артиллерии или крупнокалиберных пулеметов на безопасной дистанции, ставить помехи средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.), вести визуальную и радиотехническую разведку», — рассказал собеседник издания.

Эксперты подтвердили важность обучения экипажей борьбе с морскими дронами в условиях, когда вооруженные формирования Украины сделали ставку на атаки кораблей ВМФ России с помощью безэкипажных катеров.

«Самое важное — своевременно обнаружить такую цель. Поэтому необходимо грамотно организовать круглосуточное наблюдение за морской поверхностью. Алгоритм действий прост: наблюдение, обнаружение, уничтожение. Также экипажу надо быть готовым к маневрированию, чтобы уйти от удара. Для уничтожения таких дронов, конечно, будут задействованы пушки и пулеметы», — объяснил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Также эксперт уточнил, что хорошо было бы задействовать скорострельные автоматические орудия АК-630, которые раньше были ориентированы для борьбы с крылатыми ракетами, и усилить корабли крупнокалиберными пулеметами, а в бухтах организовать береговую охрану.

Кораблям ВМФ важно работать совместно с самолетами и вертолетами. В частности, с российскими истребителями, которые благодаря радиолокационным станциям (РЛС) хорошо видят такие катера.

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