Для экипажей ВМФ России введут новый учебный курс по борьбе с морскими дронами

«Мы учим экипаж грамотно маневрировать при атаке дрона, чтобы гарантированно уничтожить его огнем артиллерии или крупнокалиберных пулеметов на безопасной дистанции, ставить помехи средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.), вести визуальную и радиотехническую разведку», — рассказал собеседник издания.
Эксперты подтвердили важность обучения экипажей борьбе с морскими дронами в условиях, когда вооруженные формирования Украины сделали ставку на атаки кораблей ВМФ России с помощью безэкипажных катеров.
«Самое важное — своевременно обнаружить такую цель. Поэтому необходимо грамотно организовать круглосуточное наблюдение за морской поверхностью. Алгоритм действий прост: наблюдение, обнаружение, уничтожение. Также экипажу надо быть готовым к маневрированию, чтобы уйти от удара. Для уничтожения таких дронов, конечно, будут задействованы пушки и пулеметы», — объяснил военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Также эксперт уточнил, что хорошо было бы задействовать скорострельные автоматические орудия АК-630, которые раньше были ориентированы для борьбы с крылатыми ракетами, и усилить корабли крупнокалиберными пулеметами, а в бухтах организовать береговую охрану.
Кораблям ВМФ важно работать совместно с самолетами и вертолетами. В частности, с российскими истребителями, которые благодаря радиолокационным станциям (РЛС) хорошо видят такие катера.