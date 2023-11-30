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08:28 (мск), источник: ИА Башинформ

Какая у вас мечта? В ходе прямой линии Радий Хабиров ответил на блиц-опрос

В ходе прямой линии Глава республики Радий Хабиров ответил на блиц-опрос от ведущих.

— Если бы была такая возможность, с кем из исторических личностей вы хотели бы встретится и пообщаться?

— С Наполеоном.

Ваш любимый писатель?

— Булгаков.

— Сказать правду в глаза и обидеть или промолчать, чтобы не сделать больно, но затаить обиду?

— Здесь нет единого ответа, можно и так, и так.

Ваше любимое место за пределами Башкирии?

— Улицы Санкт-Петербурга.

— Какое блюдо вы и Каринэ Владимировна любите больше всего?

— Наши вкусы совпадают во всём.

— Тогда уточняющий вопрос. Какое приготовленное вами блюдо любит Каринэ Владимировна?

— Она очень любит, когда я готовлю суп типа хашлама.

— Плов или бишбармак?

— Плов.

— Когда ездите за рулем, нарушаете правила, вам приходят штрафы?

— Да, приходят.

— Какой предмет был нелюбимым в студенческие годы?

— Бухучет.

— Если встретите людей, с которыми были близки, а сейчас руки не подадите, как себя поведете?

— От того, что подашь руку даже негодяю, мир не перевернется. В душе я могу презирать, ненавидеть, но жизнь сложна, и свои мысли мы должны прятать за улыбкой или просто нормальным выражением лица.

— С кем из губернаторов России вы друзья и просто созваниваетесь в обычной жизни?

— Со многими. У меня теплые отношения с Главой Татарстана Рустамом Миннихановым, губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, Главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Я могу долго перечислять. Мы все одинаковые служивые люди. Тут не бывает случайных людей. Каждый руководитель — прежде всего личность. Только личность, на мой взгляд, может управлять регионом.

— Где будете встречать Новый год?

— Дома, в Башкирии.

— Какая ваша самая заветная мечта?

— Она очень проста. Чтобы все родные и близкие были живы и здоровы.

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