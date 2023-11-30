08:28 (мск), источник: ИА Башинформ
Какая у вас мечта? В ходе прямой линии Радий Хабиров ответил на блиц-опрос
В ходе прямой линии Глава республики Радий Хабиров ответил на блиц-опрос от ведущих.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
— Если бы была такая возможность, с кем из исторических личностей вы хотели бы встретится и пообщаться?
— С Наполеоном.
Ваш любимый писатель?
— Булгаков.
— Сказать правду в глаза и обидеть или промолчать, чтобы не сделать больно, но затаить обиду?
— Здесь нет единого ответа, можно и так, и так.
Ваше любимое место за пределами Башкирии?
— Улицы Санкт-Петербурга.
— Какое блюдо вы и Каринэ Владимировна любите больше всего?
— Наши вкусы совпадают во всём.
— Тогда уточняющий вопрос. Какое приготовленное вами блюдо любит Каринэ Владимировна?
— Она очень любит, когда я готовлю суп типа хашлама.
— Плов или бишбармак?
— Плов.
— Когда ездите за рулем, нарушаете правила, вам приходят штрафы?
— Да, приходят.
— Какой предмет был нелюбимым в студенческие годы?
— Бухучет.
— Если встретите людей, с которыми были близки, а сейчас руки не подадите, как себя поведете?
— От того, что подашь руку даже негодяю, мир не перевернется. В душе я могу презирать, ненавидеть, но жизнь сложна, и свои мысли мы должны прятать за улыбкой или просто нормальным выражением лица.
— С кем из губернаторов России вы друзья и просто созваниваетесь в обычной жизни?
— Со многими. У меня теплые отношения с Главой Татарстана Рустамом Миннихановым, губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, Главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Я могу долго перечислять. Мы все одинаковые служивые люди. Тут не бывает случайных людей. Каждый руководитель — прежде всего личность. Только личность, на мой взгляд, может управлять регионом.
— Где будете встречать Новый год?
— Дома, в Башкирии.
— Какая ваша самая заветная мечта?
— Она очень проста. Чтобы все родные и близкие были живы и здоровы.