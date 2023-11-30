Захарова сочла «опасной глупостью» запрет Болгарии пролетать ей над страной

Захарова напомнила, что, согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, территорией государства считаются «сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды». Воздушное пространство в этот термин не входит, подчеркнула она.
Захарова отметила, что «и без того незаконные» санкции ЕС не могут распространяться на беспосадочный пролет лица, которому запрещен въезд на территорию страны.
В заключение Захарова уточнила, что делегация российского МИДа уже находится в Скопье.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 30 ноября прибыл в Северную Македонию для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Самолет российского министра летел через Грецию, хотя ранее ожидалось, что воздушное пространство откроет Болгария.
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщала, что София дала положительный ответ на ноту российского МИДа о пролете борта Лаврова через воздушное пространство Болгарии. С февраля 2022 г. Лавров и Захарова находятся под санкциями ЕС. ТАСС пишет, что Болгария отказала в пролете российской делегации, поскольку на борту находилась Захарова.
24 ноября Северная Македония заявила о намерении на короткое время отменить запрет на полеты из России, чтобы позволить Лаврову принять участие в международной конференции. Запрет снят до 1 декабря.
Российская делегация не принимала участия в летней и осенней сессиях Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в 2022 г. и летней в 2023 г. При этом на зимней сессии, которая прошла в феврале 2023 г. в Вене, российская сторона присутствовала.