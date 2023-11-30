Первая леди приняла участие в Международном инновационном саммите по образованию в Катаре

Супруга президента Зироат Мирзиёева приняла участие в 11-м Международном инновационном саммите по образованию, прошедшем в Катаре. В этом году мероприятие было посвящено теме «Творчество человека в эпоху искусственного интеллекта».
С 2011 года эта крупная конференция проводится под эгидой шейхи Мозы бинт Насер аль-Миснед, председателя Катарского фонда образования, науки и социального развития. Основная цель саммита — создание инновационных программ в образовании путем продвижения инициатив в таких областях, как политика, исследования и лидерство.
29 ноября в основных мероприятиях саммита приняли участие высокие гости, в том числе министры иностранных государств, эксперты в сфере образования и социальной сферы.
Участие в этом саммите первой леди стало еще одним проявлением сотрудничества между Узбекистаном и Катаром.
Также Зироат Мирзиёева ознакомилась с Национальным музеем Катара и Музеем исламского искусства.
Катарский национальный музей был открыт в 2019 году. Здесь отражена история государства, обычаи и традиции, а также информация об исламских памятниках в стране.
Особое место среди достопримечательностей Катара занимает открытый в 2008 году Музей исламского искусства, который расположен на искусственном острове у побережья Дохи.
В нем представлены предметы исламского искусства из стран Азии, Европы и Ближнего Востока с VII по XIX век.
Отмечается, что в этом музее также хранится копия страницы Корана, привезенная из Самарканда в знак свидетельства дружбы и духовной общности наших народов.