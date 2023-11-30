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08:35 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Первая леди приняла участие в Международном инновационном саммите по образованию в Катаре

Зироат Мирзиёева приняла участие в саммите, а также посетила Национальный музей Катара и Музей исламского искусства.

Источник: Uznews

Супруга президента Зироат Мирзиёева приняла участие в 11-м Международном инновационном саммите по образованию, прошедшем в Катаре. В этом году мероприятие было посвящено теме «Творчество человека в эпоху искусственного интеллекта».

С 2011 года эта крупная конференция проводится под эгидой шейхи Мозы бинт Насер аль-Миснед, председателя Катарского фонда образования, науки и социального развития. Основная цель саммита — создание инновационных программ в образовании путем продвижения инициатив в таких областях, как политика, исследования и лидерство.

29 ноября в основных мероприятиях саммита приняли участие высокие гости, в том числе министры иностранных государств, эксперты в сфере образования и социальной сферы.

Участие в этом саммите первой леди стало еще одним проявлением сотрудничества между Узбекистаном и Катаром.

Также Зироат Мирзиёева ознакомилась с Национальным музеем Катара и Музеем исламского искусства.

Катарский национальный музей был открыт в 2019 году. Здесь отражена история государства, обычаи и традиции, а также информация об исламских памятниках в стране.

Особое место среди достопримечательностей Катара занимает открытый в 2008 году Музей исламского искусства, который расположен на искусственном острове у побережья Дохи.

В нем представлены предметы исламского искусства из стран Азии, Европы и Ближнего Востока с VII по XIX век.

Отмечается, что в этом музее также хранится копия страницы Корана, привезенная из Самарканда в знак свидетельства дружбы и духовной общности наших народов.

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