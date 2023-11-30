Главное
Спецоперация на Украине
10:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Израиль и «Хамас» продлили срок перемирия в секторе Газа

Армия обороны Израиля и палестинское движение «Хамас» объявили о продлении перемирия в секторе Газа. Стороны прекратили огонь 24 ноября и с тех пор провели несколько обменов удерживаемыми лицами.

Источник: AP 2023

«В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников и в соответствии с условиями рамок (соглашения.— “Ъ”) оперативная пауза будет продолжена», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram.

«Хамас» сообщил, что достигнута договоренность о «продлении перемирия на седьмой день» (цитата по AFP).

Четырехдневное перемирие было объявлено с 24 ноября, 27 ноября оно было продлено еще на два дня. Во время первого этапа «Хамас» должен был отпустить 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах. В сделке изначально была предусмотрена возможность продления перемирия: за каждых десять заложников будет добавляться один день, обмен палестинских заключенных должен продолжиться по формуле «три к одному».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина объявила демобилизацию
Песков ответил на вопрос о помиловании участника ритуальных убийств
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта