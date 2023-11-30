Израиль и «Хамас» продлили срок перемирия в секторе Газа

«В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников и в соответствии с условиями рамок (соглашения.— “Ъ”) оперативная пауза будет продолжена», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram.
«Хамас» сообщил, что достигнута договоренность о «продлении перемирия на седьмой день» (цитата по AFP).
Четырехдневное перемирие было объявлено с 24 ноября, 27 ноября оно было продлено еще на два дня. Во время первого этапа «Хамас» должен был отпустить 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах. В сделке изначально была предусмотрена возможность продления перемирия: за каждых десять заложников будет добавляться один день, обмен палестинских заключенных должен продолжиться по формуле «три к одному».