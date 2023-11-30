Беларусь намерена обзавестись собственным торговым флотом

По его мнению, Беларуси нужно обратить более пристальное внимание на логистику, так как страна в условиях рестрикций активно развивает поставки в страны Африки, Азии и Латинской Америки.
«Мы должны задуматься о собственном флоте, о собственной портовой инфраструктуре, выстраивать транспортную систему до портов», — сказал Ермолович в эфире телеканала «Беларусь 1».
Вместе с тем, по его словам, белорусская сторона совместно с российскими коллегами отрабатывает железнодорожные логистические маршруты как до портовой инфраструктуры, так и до конечного потребителя.
«Работаем по Китаю, по портам — расширяем пропускную способность в этих направлениях», — добавил замглавы администрации.
В части портовой инфраструктуры Ермолович считает, что Беларусь может «идти по всему миру, искать возможности, где будет присутствовать в портах со своими товарами».
«Торговый флот — тоже одна из задач, которую страна рано или поздно будет решать, чтобы не зависеть от перевозчиков, которые диктуют свои условия», — отметил он.
Товаропроводящая сеть и новая платежная система
Также Ермолович сообщил, что власти страны будут поддерживать своих экспортеров в части развития товаропроводящей сети. Кроме того, по его мнению, важно, чтобы белорусские банки сопровождали внешнеторговые контракты.
Он полагает, что платежная система должна начать работать несколько иначе. Так, белорусское руководство постоянно поднимает вопрос в переговорах с партнерами о важности создания новых платежных инструментов. Связано это с тем, что мир меняется. В частности, обсуждается создание валюты БРИКС, растет доля юаня в мировой торговле, Беларусь, по его словам, должна идти в ногу с этими изменениями.