10:09 (мск), источник: АиФ Омск
Хоценко пообещал по рюкзаку каждому омскому первокласснику к 1 сентября
Портфель со школьными принадлежностями будет выдан в рамках Года семьи.
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Выступая с бюджетным посланием перед депутатами Заксобрания, глава омского региона Виталий Хоценко пообещал каждому омскому первокласснику по рюкзаку со школьными принадлежностями к 1 сентября 2024 года. Более того, эту акцию правительство региона обещает сделать ежегодной.
«К 1 сентября 2024 года каждый первоклассник в рамках Года семьи получит от правительства Омской области по школьному рюкзаку с полным набором канцелярских принадлежностей. И в дальнейшем будем делать это ежегодно», — поделился новостью губернатор.
Ранее подобные акции проводились в омском регионе только за счёт спонсоров, а собирали таким образом в школу исключительно детей из малообеспеченных семей. Теперь же, по словам Хоценко, рюкзаки выдадут всем первоклашкам.