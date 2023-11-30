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10:09 (мск), источник: АиФ Омск

Хоценко пообещал по рюкзаку каждому омскому первокласснику к 1 сентября

Портфель со школьными принадлежностями будет выдан в рамках Года семьи.

Источник: РИА "Новости"

Выступая с бюджетным посланием перед депутатами Заксобрания, глава омского региона Виталий Хоценко пообещал каждому омскому первокласснику по рюкзаку со школьными принадлежностями к 1 сентября 2024 года. Более того, эту акцию правительство региона обещает сделать ежегодной.

«К 1 сентября 2024 года каждый первоклассник в рамках Года семьи получит от правительства Омской области по школьному рюкзаку с полным набором канцелярских принадлежностей. И в дальнейшем будем делать это ежегодно», — поделился новостью губернатор.

Ранее подобные акции проводились в омском регионе только за счёт спонсоров, а собирали таким образом в школу исключительно детей из малообеспеченных семей. Теперь же, по словам Хоценко, рюкзаки выдадут всем первоклашкам.

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