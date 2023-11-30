09:39 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Куала-Лумпур прибыл новый посол Узбекистана в Малайзии
До назначения Каромидин Гадоев занимал руководящую должность в Министерстве иностранных дел.
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В столицу Малайзии прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Каромидин Гадоев, пишет ИА «Дунё».
До этого назначения Каромидин Гадоев работал заместителем начальника управления по сотрудничеству с ООН и другими международными политическими организациями МИД.
На этом посту он сменил Равшана Усманова, возглавлявшего дипломатическую миссию в Куала-Лумпуре в 2018—2023 годах.