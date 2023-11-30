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09:16 (мск), источник: © РИА Новости

Израильские СМИ сообщили о стрельбе в Иерусалиме

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы в Иерусалиме, сообщает израильский телеканал i24.

Как сообщают местные СМИ, стрельба произошла на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим. Изначально медики сообщали о шести пострадавших.

«Поступило сообщение о стрельбе, произошедшей на въезде в город Иерусалим (в направлении центрального вокзала), и в результате которой есть несколько жертв… Двое подозреваемых были нейтрализованы на месте. К месту происшествия направляются большие силы полиции», — приводит телеканал заявление полиции.

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