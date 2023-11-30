13:36 (мск), источник: Om1.ru
Главное из бюджетного послания губернатора Виталия Хоценко
Глава региона выступил перед депутатами регионального Заксобрания.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Всего определены четыре направления работы: развитие промышленности, сельского хозяйства, логистики и создание комфортной среды для жизни в Омской области. Глава региона выделил следующие моменты:
— северные районы должны стать «жемчужиной Омской области». Для них готовится концепция развития, в которую войдут как сельское хозяйство, так и лесопераработка и природопользование;
— аэропорт Омск-Фёдоровка построят до 2028 года. Общий объём инвестиций в проект составит 42,6 млрд рублей, при этом частные инвестиции — 19,7 млрд рублей;
— особая экономическая зона «Авангард» будет расширена. Её территория должна быть приближена к аэропорту Омск-Фёдоровка, чтобы в перспективе сформировать сильный логистический хаб. В 2024 году на территории особой зоны должно завершиться строительство первого завода — по выпуску металлоконструкций;
— в Омской области построят современный тепличный комплекс по выращиванию томатов стоимостью более 25 млрд рублей;
— на «G-Drive Арене» проведут международный чемпионат «Битва роботов»;
— для детей-сирот войны увеличат размер ежегодных выплат с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей. Некоторым категориям работников бюджетной сферы повысят зарплату на 5,5% в 2024 году;
— в 2024 году в регионе реализуют проект «Точный старт: сельский врач». Участниками станут 74 человека;
— со следующего года каждый первоклассник будет получать к 1 сентября школьный рюкзак с полным набором канцелярских принадлежностей. В дальнейшем эту меру поддержки сделают ежегодной;
— первый этап Красногорского гидроузла планируют завершить в 2025 году. Завершение второго этапа и ввод в эксплуатацию гидроузла планируется на 2028 год;
— в Омске капитально отремонтируют Комсомольский и мост им. 60-летия ВЛКСМ. На всех мостах будет предусмотрена архитектурнаяю подсветка;
— северный обход Омска будет завершён в 2024 году и в перспективе станет частью транспортного коридора М-12 Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень до Владивостока с выходами на Китай и Монголию;
— участники СВО и члены их семей получат дополнительную меру поддержки — компенсацию части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.