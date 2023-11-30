Участникам СВО в Пермском крае предоставили новые льготы

«Проект закона регулирует правоотношения по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также собственность на которые не разграничена, в целях ИЖС, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, садоводства, огородничества, животноводства», — говорится в пояснительной записке. Получить землю на безвозмездной основе смогут бойцы, имеющие звание Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги в ходе СВО.
Обо всех существующих мерах поддержки участники СВО и их родные могут узнать в муниципальных центрах «Помощь здесь» и пермском филиале госфонда «Защитники Отечества». Ранее URA.RU сообщало, Лысьве семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации, освободили от платы за пользование муниципальным жилфондом.