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Спецоперация на Украине
10:45 (мск), источник: Ura.ru

Участникам СВО в Пермском крае предоставили новые льготы

Депутаты заксобрания поддержали во втором чтении законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков военнослужащим, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Решение было принято в рамках исполнения указа Президента. Трансляция проходит на сайте заксобрания.

«Проект закона регулирует правоотношения по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также собственность на которые не разграничена, в целях ИЖС, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, садоводства, огородничества, животноводства», — говорится в пояснительной записке. Получить землю на безвозмездной основе смогут бойцы, имеющие звание Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги в ходе СВО.

Обо всех существующих мерах поддержки участники СВО и их родные могут узнать в муниципальных центрах «Помощь здесь» и пермском филиале госфонда «Защитники Отечества». Ранее URA.RU сообщало, Лысьве семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации, освободили от платы за пользование муниципальным жилфондом.

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