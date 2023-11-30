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14:59 (мск), источник: Ura.ru

Пермские деревни стерли с карты края

Депутаты законодательного собрания Пермского края рассмотрели четыре законопроекта об упразднении пяти деревень. В первом чтении был принят законопроект об упразднении д. Плеханово в Березниковском округе. Трансляция заседания проходит на сайте краевого парламента.

«Проект закона вносится с целью объединения как фактически слившихся между собой села Пыскор и деревни Плеханово и исключения деревни Плеханово из учета данных административно-территориального устройства», — говорится в пояснительной записке к документу. В Плеханово проживает семь человек, есть пять хозяйств, а в Пыскоре — 877 человек и 682 хозяйства. На сходах жители обоих населенных пунктов поддержали слияние.

Также в первом чтении был принят законопроект об упразднении поселка Железнодорожная будка 1405-й км (Краснокамск). Его объединяют с поселком ж. -д. площадки Мишкино. В Железнодорожной будке 1405-й км живут три человека.

Во втором чтении депутаты утвердили законопроекты об упразднении поселка Железнодорожная будка 1403 км (Краснокамск, в поселке проживали три человека) и д. Шипицыно (Гайны, жителей в ней не было). И ликвидировали деревни Кырова и Саранина Юрлинского округа, объединив их с райцентром.

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