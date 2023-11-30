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10:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Мизулина пообещала посмотреть сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Пока познакомиться с кинолентой она не успела.

Источник: Комсомольская правда

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала посмотреть сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ. Ее мнение об этой кинокартине спросил студент на встрече в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал общественного деятеля.

По словам Мизулиной, она обязательно внимательно посмотрит сериал. Пока познакомиться с кинолентой глава лиги не успела.

Как отметила спикер, многие считают сериал скорее поучительным для молодежи. Однако родители критикуют молодое поколение, считая их хулиганами. А Мизулина видит в подростках заряженных, интеллектуальных и активных людей, которые желают развиваться.

Также она добавила, что с молодежью мало разговаривают и не выслушивают их. Если бы у них была возможность проявить себя в другом русле, этих проблем не было бы.

Напомним, Роскомнадзор проверит сериал «Слово пацана» про казанские группировки.

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