10:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Мизулина пообещала посмотреть сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ
Пока познакомиться с кинолентой она не успела.
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала посмотреть сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ. Ее мнение об этой кинокартине спросил студент на встрече в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал общественного деятеля.
По словам Мизулиной, она обязательно внимательно посмотрит сериал. Пока познакомиться с кинолентой глава лиги не успела.
Как отметила спикер, многие считают сериал скорее поучительным для молодежи. Однако родители критикуют молодое поколение, считая их хулиганами. А Мизулина видит в подростках заряженных, интеллектуальных и активных людей, которые желают развиваться.
Также она добавила, что с молодежью мало разговаривают и не выслушивают их. Если бы у них была возможность проявить себя в другом русле, этих проблем не было бы.
Напомним, Роскомнадзор проверит сериал «Слово пацана» про казанские группировки.