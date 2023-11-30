09:54 (мск), источник: СуперОмск
Мэр Шелест призвал омичей сообщать о нарушениях при уборке снега
Мэр Сергей Шелест 30 ноября 2023 года обратил внимание аудитории своего телеграм-канала на вопросы уборки омских улиц от сугробов.
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В частности, он обратил внимание, что территории близ частных заведений обязаны очищать от снежных завалов и потенциально травмоопасной наледи их собственники, о чем уведомлены свыше 3,5 тысячи предпринимателей.
«Согласно правилам благоустройства, все коммерческие организации: собственники или иные законные владельцы зданий, строений, земельных участков (за исключением собственников помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) — принимают участие, в том числе финансовое, в содержании и уборке прилегающих территорий», — напомнил градоначальник.
Наряду с этим, Сергей Шелест обозначил зону ответственности управляющих компаний: за ними закреплена обязанность по зимнему содержанию дворов тех домов, на обслуживание которых заключены соответствующие договоры. В том числе правила не меняются в случае, если какое-либо коммерческое предприятие обосновалось на первом этаже многоквартирного дома.
В свою очередь, городским службам предписано контролировать состояние проезжей части, территории близ остановок общественного транспорта, так называемых мест общего пользования (то есть скверов, бульваров и тому подобных объектов) и межквартальных проездов — все это зона ответственности БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (УДХБ). При этом очистка мостов и путепроводов, а также подземных переходов всех вариаций осуществляется силами БУ города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», уточнил градоначальник.
Вместе с тем, мэр призывает омичей не оставаться безучастными к нарушениям описанного порядка: если граждане наблюдают, что обязанности по зимней уборке не соблюдаются, стоит обратиться в структуры, осуществляющие контроль за такими работами, включая представительства департамента контроля в каждом из округов, а также диспетчерские службы названных бюджетных учреждений. Номера телефонов представлены по ссылке.
Напомним, в период активного снегопада профильные городские службы переводятся на круглосуточный режим работы.