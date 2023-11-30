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11:53 (мск), источник: © РИА Новости

Комитет ГД поддержал право регионов запрещать продажу пива в наливайках

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о предоставлении регионам права запрещать на своей территории розничную продажу пива, медовухи и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках». На рассмотрение Думы его планируется вынести 5 декабря.

Источник: © РИА Новости

Принятие законопроекта, по мнению комитета, позволит пресечь практику, когда одни и те же точки днем торгуют пивом и пивными напитками, а ночью работают как кафе, а также «предотвратить ситуации, связанные с массовым отравлением суррогатной алкогольной продукцией, такой как “Мистер Сидр”.

Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он разрешает регионам своими законами не только ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, но и запрещать таким точкам отдельно торговать в розницу пивом и пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой.

Субъекты РФ смогут законодательно установить, что продавать такие напитки (в том числе в многоквартирных домах и рядом с ними) смогут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

Помимо этого, законопроект запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями госстандартов и техрегламентов. Также запрещается использовать в наименовании алкогольной продукции информацию, вводящую потребителей в заблуждение, относительно ее природы, свойств, состава, количества, срока годности и т. д.

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