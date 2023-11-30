Комитет ГД поддержал право регионов запрещать продажу пива в наливайках

Принятие законопроекта, по мнению комитета, позволит пресечь практику, когда одни и те же точки днем торгуют пивом и пивными напитками, а ночью работают как кафе, а также «предотвратить ситуации, связанные с массовым отравлением суррогатной алкогольной продукцией, такой как “Мистер Сидр”.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он разрешает регионам своими законами не только ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, но и запрещать таким точкам отдельно торговать в розницу пивом и пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой.
Субъекты РФ смогут законодательно установить, что продавать такие напитки (в том числе в многоквартирных домах и рядом с ними) смогут только рестораны, бары, кафе и буфеты.
Помимо этого, законопроект запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями госстандартов и техрегламентов. Также запрещается использовать в наименовании алкогольной продукции информацию, вводящую потребителей в заблуждение, относительно ее природы, свойств, состава, количества, срока годности и т. д.