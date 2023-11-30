WP: большая часть выделяемых средств Украине остается в США

По данным издания, в этом и заключается «самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву».
Газета со ссылкой на исследование отмечает, что «из $68 млрд военной и связанной с этим помощи, одобренной Конгрессом» с начала спецоперации России на Украине, почти 90% осталось внутри страны.
В публикации подчеркивается, что помощь Киеву «не только вынуждает Пентагон быстро наращивать темпы производства оружия, но и модернизирует армию» США. Согласно сведениям генерала армии США в отставке Джона Феррари, отправляя Киеву устаревшее вооружение, США получают возможность обновить собственный арсенал оружия. «Передавая Украине оружие и снаряжение, армия взамен получит более современное вооружение», — приводит The Washington Post его слова.
Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.
Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.