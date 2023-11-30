Илья Лисняк лишен статуса депутата заксобрания

Это решение поддержал 41 депутат, против проголосовал один парламентарий, еще четверо воздержались.
Основанием стало нарушение п. 13 и 15 ч. 1 статьи закона «О статусе депутата Законодательного собрания» — недекларирование доходов и пропуск заседаний. Ранее сообщалось, что депутат неоднократно скрывал часть своих доходов. Так, комиссия выявила не отраженные в документах займы на сумму свыше 500 тыс. руб.
Илья Лисняк в апреле этого года покинул РФ на фоне возбужденного в отношении него уголовного дела по фактам вымогательства. Судом он был объявлен в федеральный розыск. Депутат попросил участвовать в заседаниях заксобрания удаленно по видеосвязи, но коллеги ему отказали. В результате парламентарий пропустил шесть пленарных заседаний парламента подряд, что является поводом для лишения его депутатских полномочий.
Оспаривать решение о досрочном прекращении полномочий Илья Лисняк не планирует и связывает это решение с политической деятельностью и критикой губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.