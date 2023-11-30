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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

1260 нижегородцев ушли в армию в рамках осеннего призыва 2023 года

Призывная кампания продлится до 31 декабря.

1260 нижегородцев отправились на прохождение срочной службы в армии в рамках осенней призывной кампании 2023 года, сообщает военный комиссариат Нижегородской области.

Как отметил военный комиссар региона Сергей Агафонов, утвержденный график проведения осеннего призыва строго соблюдается:

— Срыва в комплектовании воинских команд и отправки их к местам прохождения службы не было.

Также он напомнил, что солдаты-срочники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции и другие горячие точки.

В общей сложности военкоматы приняли решение о призыве на военную службу 1670 человек. Некоторым из них предоставлены отсрочки для прохождения учебы, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами.

Призывная кампания продлится до 31 декабря. Известно, что из Нижегородской области планируется призвать в армию порядка 2300 человек.

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