11:05 (мск), источник: Нижегородская правда
Какие законы изменят жизнь россиян в декабре
Нововведения направлены на защиту персональных данных, пенсионных накоплений и учреждений культуры.
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В декабре 2023 года в силу вступают новые законы. О ключевых изменениях говорится в Telegram-канале Государственной думы.
Пенсионные накопления помогут защитить от мошенников. Согласно нововведениям, споры о незаконных переводах из одного фонда в другой будет рассматривать финансовый уполномоченный. Речь идет о случаях, когда потребитель требует вернуть средства предыдущему страховщику.
«Закон даст возможность решать этот вопрос в досудебном порядке и позволит быстрее возвращать нашим пенсионерам накопленные ими средства», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Еще одно важное изменение касается правил авторизации на российских сайтах. С 1 декабря это станет возможно только по российскому номеру телефона, через «Госуслуги» или единую биометрическую систему. Это необходимо для защиты персональных данных интернет-пользователей.
С 11 декабря изменятся основания для признания загранпаспортов недействительными. Они же коснутся служебных и дипломатических паспортов. Среди главных оснований — утрата или истечение срока действия паспорта, прекращение гражданства или недостоверные данные, а также отказ от передачи документа на хранение в уполномоченные ограны при органичении выезда из России для гражданина.
Закон, который вступит в силу 22 декабря, касается культуры. Теперь ликвидировать учреждение культуры можно будет только после оценки последствий данного решения и с учетом результатов опроса местных жителей.