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11:17 (мск), источник: ЕАН

Участников спецоперации из Челябинской области освободят от уплаты транспортного налога

С 2024 года всех участников спецоперации из Челябинской области освободят от уплаты транспортного налога. Законопроект об этом одобрили сегодня, 30 ноября, на 44 заседании заксобрания.

«Законопроектом предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога физических лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, в отношении одного транспортного средства, кроме снегоходов, мотосаней, катеров, гидроциклов и т. д.», — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

На прошлом заседании заксобрания депутаты также утвердили меры поддержки для участников СВО. Они одобрили единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей для мобилизованных и контрактников.

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