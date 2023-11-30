Участников спецоперации из Челябинской области освободят от уплаты транспортного налога

«Законопроектом предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога физических лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, в отношении одного транспортного средства, кроме снегоходов, мотосаней, катеров, гидроциклов и т. д.», — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
На прошлом заседании заксобрания депутаты также утвердили меры поддержки для участников СВО. Они одобрили единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей для мобилизованных и контрактников.