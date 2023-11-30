11:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Киссинджер во Владивостоке: два президента, меховая шапка и дом губернатора
Один из самых известных политических старожилов успел отметиться даже в Приморье.
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Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности, бывший госсекретарь Генри Киссинджер ушел из жизни 29 ноября 2023 года в возрасте 100 лет.
С этим именем связан термин real politics (реальная политика), которой он занимался до конца своих дней. Разменяв 11-й десяток, он продолжал строить диалоги, наводить мосты и искать пути решения ключевых мировых кризисов и конфликтов. В июле 2023 год встретился с лидером Китая Си Цзиньпином, давал интервью со своим видением причин и решений украинского конфликта. В частности, призывал Запад повлиять на политику Киев в части уступок и немедленно начать переговоры, «иначе будет напряженность, преодолеть которую будет нелегко». К его мнению прислушивались, обсуждали, воспринимали всерьез.
Политик отметился и в Приморье — он отвечал за визит во Владивосток президента США Джеральда Форда в 1974 году. Здесь американский президент встретился с лидером СССР Леонидом Брежневым. Эпизод стал демонстрацией потепления отношений двух великих держав. ИА PrimaMedia посвятило к 49-летию этого события большой материал.
«Американцы прилетели в Приморье налегке: в демисезонных пальто и без шапок: их подвел прогноз погоды, полученный на Аляске. По просьбе Брежнева, американцам срочно организовали подарок — норковые шапки. Форду и Киссинджеру шапки очень понравились и они с ними не расставались. Подарок Брежнева — шапка Форда — ныне хранится в музее Форда в штате Мичиган», — говорится в нашем тексте.
В 1972 году США и СССР впервые достигли соглашения об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). Срок действия этого соглашения истекал в 1977 году, поэтому обе стороны решили, что необходимо подписать более долгосрочный и всеобъемлющий договор. В августе 1974 года на пост президента США вступил Дж. Форд и провел переговоры с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко. После этого визит в Москву совершил госсекретарь США Генри Киссинджер. На этих переговорах было решено организовать встречу президента США и генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева во Владивостоке.
Почему был выбран Владивосток? На этот счет существует масса легенд. Одна из них гласит о том, что причиной выбора места встречи стал опубликованный в 1974 году «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. В книге есть глава про Владивосток, который описан как мрачный лагерный пункт магаданской пересылки и, якобы, СССР хотел показать, что во Владивостоке все не так плохо. Закрытый порт решили приоткрыть миру.
На самом деле все проще. На конец 1974 г. у Форда был запланирован визит в Японию и, чтобы убить двух зайцев, он сам попросил Брежнева встретиться во Владивостоке. Советская сторона согласилась, поскольку желала добиться разрядки и смягчить международную обстановку. Владивосток долгие годы был закрытой базой ТОФ и интерес к нему во всем мире был огромным. Появление здесь президента и делегации США, а также сотни журналистов со всего мира свидетельствовало об искреннем желании советского правительства добиться потепления отношений с Западом и подписать соглашение.
А вот что о визите президента Форда рассказал корреспонденту газеты «Владивосток» Алексей Кантур. В 1974 году он был заведующим отделом строительства крайкома КПСС.
«21 сентября Ломакин приехал из Москвы, собрал нас, членов бюро и заведующих отделами, и доложил, что 21 — 24 ноября состоится эта встреча, — говорит Алексей Иванович. — И нам надо было за два месяца к ней подготовиться. Естественно, из Москвы приехали представители КГБ и министерства иностранных дел. Был составлен план места, где будет жить Форд. В то время Дом переговоров уже был построен. Это небольшое здание надо было привести в порядок: обновить, сделать там зимний сад. К средней даче, где жил Форд, было пристроено четыре помещения по моему проекту. Еще были сделаны комнаты для врача, для охранника Форда и еще для кого-то, сейчас не вспомню. А Киссинджер жил в доме губернатора, там же жил и Штодин».
Сам Киссинджер о своей поездке во Владивосток вспоминал так:
А потом совершенно бестактно добавил: «Теперь я понимаю, почему вы, китайцы, никогда туда не ездите». На что Дэн сказал: «Что значит “никогда туда не ездим”, это же все наше! Как и все города вокруг». И перечислил все их названия на китайском. И только совсем недавно — значительно позже того периода, когда мы открылись для Китая, — они признали границу 19-го века, ведь бóльшая часть этих территорий была приобретена в 19 веке", — сказал он в интервью The Ecоnomist в мае 2023 года.
А вот как вспоминал тот визит в интервью «Кoнкуренту» исполнительный директор Фонда Джеральда Форда Джозеф Кальварусо:
«Более того, я был ошеломлен тем гостеприимством, которое мне здесь оказали. Церемония встречи в аэропорту с караваем, хлебом и солью была невероятной. Генри Киссинджер (в 1974 г. — госсекретарь США. — Прим. “К”) говорил, что за время визита во Владивосток 35 лет назад он набрал 25 фунтов веса. Чувствую, меня ждет такая же участь», — говорил Кальваруссо.
Будучи сторонником реальной политики, Киссинджер играл доминирующую роль во внешней политике США в 1969—1977 годах. Он был инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза, организовал начало отношений США с КНР, а также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно было завершить войну во Вьетнаме, за которое получил Нобелевскую премию мира.
Киссинджера связывали с такими спорными действиями, как американские бомбардировки Камбоджи, участие США в военном перевороте в Чили, поддержка США «Грязной войны» в Аргентине и поддержка Соединёнными Штатами Пакистана в войне за независимость Бангладеш, в ходе которой Пакистан совершил жестокие этнические чистки.