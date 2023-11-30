Путин назвал Киссинджера выдающимся дипломатом и мудрым деятелем

С именем Киссенджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая позволила добиться разрядки международной напряженности и выйти на укрепившие глобальную безопасность советско-американские договоренности.
Путин подчеркнул, что ему довелось много раз лично общаться с Киссинджером. Экс-госсекретарь США был глубоким и незаурядным человеком, добавил президент РФ.
«Желаю вам, а также всем родным и близким покойного душевной стойкости перед лицом этой тяжелой утраты», — обратился российский лидер к Нэнси Киссинджер.
29 ноября Reuters сообщило, что Киссинджер умер в возрасте 100 лет дома, в Коннектикуте.
Генри Альфред Киссинджер родился в немецком городе Фюрт 27 мая 1923 года. С 1969 года он был советником президента США по национальной безопасности, а в 1973 году стал госсекретарем страны. До 1977 года он играл значительную роль во внешней политике Соединенных Штатов: в частности, Киссинджер был одним из архитекторов политики разрядки в отношениях США и СССР.