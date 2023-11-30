11:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Инициативу Татарстана об ужесточении продажи этилового спирта отклонили
Решение принято в Госдуме.
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Госдума России отклонила инициативу об ужесточении незаконной продажи физлицам этилового спирта. Соответствующий законопроект разработал Госсовет Татарстана.
Согласно документу, административная и уголовная ответственность для физлиц установлены только в случае реализации ими алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. При этом незаконная продажа этилового спирта и спиртсодержащей непищевой продукции такую возможность не предусматривает.
В связи с этим депутаты предложили ввести административные штрафы от 10 до 30 тысяч рублей с конфискацией соответствующей продукции. В ответ Госдума страны отметила, что установленного правового регулирования достаточно для привлечения физлиц к административной ответственности.
Напомним, в бюджет Татарстана поступление акцизов на алкоголь снизилось на 1,5 миллиарда рублей.