Главное
Главные новости 30 ноября
11:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Инициативу Татарстана об ужесточении продажи этилового спирта отклонили

Решение принято в Госдуме.

Госдума России отклонила инициативу об ужесточении незаконной продажи физлицам этилового спирта. Соответствующий законопроект разработал Госсовет Татарстана.

Согласно документу, административная и уголовная ответственность для физлиц установлены только в случае реализации ими алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. При этом незаконная продажа этилового спирта и спиртсодержащей непищевой продукции такую возможность не предусматривает.

В связи с этим депутаты предложили ввести административные штрафы от 10 до 30 тысяч рублей с конфискацией соответствующей продукции. В ответ Госдума страны отметила, что установленного правового регулирования достаточно для привлечения физлиц к административной ответственности.

Напомним, в бюджет Татарстана поступление акцизов на алкоголь снизилось на 1,5 миллиарда рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умер Генри Киссинджер: о чем предупреждал мир легендарный политик
В России запретят увольнять матерей-одиночек: К чему это приведет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдума