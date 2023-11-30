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11:34 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Ощущаем необходимость»: вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград перевели на уровень области

ВОЛГОГРАД, 30 ноября, ФедералПресс. Депутаты думы Волгоградской области смогут провести референдум о возвращении городу имени Сталина: ранее эти полномочия были в руках городской думы.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Необходимость переименования регионального центра должна рассматриваться на основании мнения жителей всей области», — отметил зампред областной думы Сергей Булгаков.

Депутаты поддержали инициативу и одобрили законопроект сразу в двух чтениях. Из дискуссии выяснилось, что они ощущают «внутреннюю необходимость» в возвращении городу на Волге имени бывшего генсека КПСС Иосифа Сталина. Хотя звучало одинокое мнение, что люди, пострадавшие от репрессий Сталина, не одобрят это решение.

В то же время депутаты заверили, что проводить референдум не собираются.

«Референдума не будет, чтобы повысить явку на выборах [президента]», — заявил спикер Александр Блошкин.

Ранее сообщалось, что вопрос переименования города депутаты перенесли на 2024 год.

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