«Ощущаем необходимость»: вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград перевели на уровень области

«Необходимость переименования регионального центра должна рассматриваться на основании мнения жителей всей области», — отметил зампред областной думы Сергей Булгаков.
Депутаты поддержали инициативу и одобрили законопроект сразу в двух чтениях. Из дискуссии выяснилось, что они ощущают «внутреннюю необходимость» в возвращении городу на Волге имени бывшего генсека КПСС Иосифа Сталина. Хотя звучало одинокое мнение, что люди, пострадавшие от репрессий Сталина, не одобрят это решение.
В то же время депутаты заверили, что проводить референдум не собираются.
«Референдума не будет, чтобы повысить явку на выборах [президента]», — заявил спикер Александр Блошкин.
Ранее сообщалось, что вопрос переименования города депутаты перенесли на 2024 год.