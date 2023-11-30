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11:53 (мск), источник: Om1.ru

Новое ГУ молодежной политики в Омске возглавит Олег Заремба

Указ об учреждении нового ведомства планируют подписать до конца года.

Источник: Om1.ru

На заседании Законодательного собрания Омской области губернатор Виталий Хоценко ответил на вопрос о создании управления молодёжной политики.

По его словам, это учреждение появится в регионе до конца текущего года. Деятельность подразделения будет курировать заместитель председателя правительства Олег Заремба.

Отметим, что сейчас вопросами молодёжной политики в регионе занимается министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта, которое возглавляет Иван Колесник.

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