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11:46 (мск), источник: НИА Кубань

Владимир Путин посетил Конгресс молодых ученых в Сириусе

Президент России познакомился с выставкой научной продукции. Экспозиция посвящена проекту «Наша лаба», на ней представлено разное научное оборудование, комплектующие, расходные материалы, производимые в России и Белоруссии.

Источник: Пресс-служба Президента России

Проект направлен на содействие ученым и инженерам в поиске необходимых для работы оборудования, комплектующих, реагентов, а также производителям в продвижении их продукции, как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Сегодня каталог продукции включает в себя свыше 18 тысяч наименований товаров от более чем 500 российских и белорусских производителей. Она применяется в различных сферах: биология, геология, метрология, инженерное дело, медицина, оптика, сельское хозяйство, физика, химия и другие.

На выставке Владимиру Путину представили отечественный оптический томограф, который используется в научных исследованиях, к примеру, для оценки эффективности вакцин или доставки лекарств в опухолевые ткани. Даже первая версия устройства по чувствительности была лучше в три раза, чем западные аналоги, при этом все ключевые элементы устройства — отечественные.

В 2023 году создатели томографа разработали для него отечественную камеру, которая позволила обойти конкурентов по всем ключевым параметрам. При этом прибор в несколько раз дешевле западного варианта. Также главе государства показали секвенатор — оборудование, которое способно расшифровывать генетический код. Эти труды используются в области сельского хозяйства, медицины, биобезопасности.

Еще один прибор на выставке определяет точные размеры частиц и делает анализ качества вакцин. Помимо осмотра экспозиции в рамках конгресса Президент России Владимир Путин пообщался с молодыми учеными.

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