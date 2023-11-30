Владимир Путин посетил Конгресс молодых ученых в Сириусе

Проект направлен на содействие ученым и инженерам в поиске необходимых для работы оборудования, комплектующих, реагентов, а также производителям в продвижении их продукции, как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Сегодня каталог продукции включает в себя свыше 18 тысяч наименований товаров от более чем 500 российских и белорусских производителей. Она применяется в различных сферах: биология, геология, метрология, инженерное дело, медицина, оптика, сельское хозяйство, физика, химия и другие.
На выставке Владимиру Путину представили отечественный оптический томограф, который используется в научных исследованиях, к примеру, для оценки эффективности вакцин или доставки лекарств в опухолевые ткани. Даже первая версия устройства по чувствительности была лучше в три раза, чем западные аналоги, при этом все ключевые элементы устройства — отечественные.
В 2023 году создатели томографа разработали для него отечественную камеру, которая позволила обойти конкурентов по всем ключевым параметрам. При этом прибор в несколько раз дешевле западного варианта. Также главе государства показали секвенатор — оборудование, которое способно расшифровывать генетический код. Эти труды используются в области сельского хозяйства, медицины, биобезопасности.
Еще один прибор на выставке определяет точные размеры частиц и делает анализ качества вакцин. Помимо осмотра экспозиции в рамках конгресса Президент России Владимир Путин пообщался с молодыми учеными.