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12:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря

Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Место проведения объединенной прямой линии и пресс-конференции объявят завтра, 1 декабря. Сбор вопросов стартует тогда же, сказал Песков. По его словам, во время мероприятия президент подведет итоги года.

Песков также рассказал, что на пресс-конференцию пригласят журналистов из региональных и федеральных изданий, а также иностранных журналистов, аккредитованных в Москве.

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