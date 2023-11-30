12:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Калининград посетит заместитель председателя правительства РФ
Денис Мантуров проведет заседание Координационного совета по промышленности.
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Рабочую поездку в Калининградскую область совершит заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он проведет заседание координационного совета по промышленности в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Федеральный чиновник приедет в регион в пятницу, 1 декабря. Вице-премьер посетит ряд промышленных предприятий региона.
Темой заседания Совета станет обеспечение промышленности кадрами. На повестке — вопросы развития человеческого капитала, подготовки, привлечения на предприятия и поддержки специалистов рабочих и инженерных профессий.
Отмечается, что представители Минтруда расскажут о подходах ведомства к обеспечению российской экономики трудовыми ресурсами и подготовке кадров для технологического суверенитета. Представители Миннауки и Минпросвещения РФ расскажут о развитии системы среднего профобразования для нужд промышленности и реализации кадровой политики в отраслях промышленности в регионах.