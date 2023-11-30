12:18 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарской области увеличат денежную помощь для детей войны ко Дню Победы
Облправительство проиндексирует праздничные выплаты жителям, родившимся в период с 1927 по 1945 год.
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Самарской областное правительство в среду, 29 ноября, подписало постановление об ежегодной денежной выплате ко Дню Победы. Так, ее размер будет проиндексирован для жителей региона, родившихся на территории СССР в период с 3 сентября 1927 по 3 сентября 1945 годы.
Согласно решению регионального кабинета министров, рост выплат запланирован на ближайшие три года. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития области, в 2024 году дети войны получат на 4,5% больше, что составит 1343 рубля. В следующих двух годах прибавка составит 4%, соответственно размер выплат достигнет 1397 рублей в 2025 году и 1453 рубля в 2026 году.
От ветеранов, претендующих на праздничную выплату, не потребуется никаких дополнительных усилий. Процесс перерасчета будет проведен в автоматизированном порядке без обращения льготополучателей.