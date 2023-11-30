Главное
Главные новости 30 ноября
12:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области увеличат денежную помощь для детей войны ко Дню Победы

Облправительство проиндексирует праздничные выплаты жителям, родившимся в период с 1927 по 1945 год.

Источник: Комсомольская правда

Самарской областное правительство в среду, 29 ноября, подписало постановление об ежегодной денежной выплате ко Дню Победы. Так, ее размер будет проиндексирован для жителей региона, родившихся на территории СССР в период с 3 сентября 1927 по 3 сентября 1945 годы.

Согласно решению регионального кабинета министров, рост выплат запланирован на ближайшие три года. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития области, в 2024 году дети войны получат на 4,5% больше, что составит 1343 рубля. В следующих двух годах прибавка составит 4%, соответственно размер выплат достигнет 1397 рублей в 2025 году и 1453 рубля в 2026 году.

От ветеранов, претендующих на праздничную выплату, не потребуется никаких дополнительных усилий. Процесс перерасчета будет проведен в автоматизированном порядке без обращения льготополучателей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умер Генри Киссинджер: о чем предупреждал мир легендарный политик
В России запретят увольнять матерей-одиночек: К чему это приведет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта